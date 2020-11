Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Berndorf - Keller unter Wasser gesetzt, Zeugen gesucht

KorbachKorbach (ots)

Am Sonntagmittag meldete sich der Besitzer eines Einfamilienhauses in Berndorf bei der Polizeistation Korbach:

Ein Unbekannter hatte sich offensichtlich gewaltsam Zugang zu dem derzeit leerstehenden Haus in der Bahnhofstraße verschafft. Im Haus öffnete der Unbekannte einen Wasserhahn und setzte dadurch den Keller unter Wasser. Der angerichtete Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Die Tatzeit konnte nicht näher eingegrenzt werden, könnte aber in der Mittagszeit des Samstags (29.November) liegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer am Samstag oder auch den Tagen davor verdächtige Wahrnehmungen in der Bahnhofstraße in Berndorf gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-971-0, zu melden.

