POL-OS: Hilter a.T.W.: Polizei sucht Geschädigte nach möglichem Fahrraddiebstahl an Bushaltestelle in der Bielefelder Straße

Hilter a.T.W. (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte in der Bielefelder Straße möglicherweise zwei Fahrräder gestohlen. Die Männer hielten mit einem blauen VW Passat gegen 15.10 Uhr an einer Bushaltestelle kurz vor der Einmündung "Nordel" (Fahrtrichtung Osnabrück) und verluden in Windeseile zwei an der Haltestelle abgestellte Fahrräder in ihren Kombi. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrem Passat in Richtung Halle. Die Polizei aus Dissen geht zum aktuellen Zeitpunkt von einem Fahrraddiebstahl aus und bittet Eigentümer, deren Zweiräder zur genannten Zeit von der besagten Bushaltestelle entwendet wurden, sich zu melden. Tel: 05421/921390

