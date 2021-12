Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Radfahrer wurde schwer verletzt

Melle (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es an der Einmündung Osterkamp/Nachtigallenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr, als die 32-jährige Fahrerin eines Citroen vom Osterkamp nach recht auf die Nachtigallenstraße in Richtung Industriestraße abbog. Die Mellerin übersah dabei einen 63-jährigen Radfahrer, der von rechts kommend auf dem Fuß-und Radweg in Richtung Buersche Straße unterwegs war und missachtete dessen Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Meller schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell