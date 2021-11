Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt

Wismar (ots)

Seit nunmehr einer Woche hat der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem historischen Wismarer Marktplatz seine Pforten geöffnet. Seither sind Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar verstärkt im Bereich des Weihnachtsmarktes sowie der Fußgängerzone präsent, um für Sicherheit zu sorgen.

Wie das zurückliegende Wochenende zeigt, besteht trotz der geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein steter Zulauf auf dem Weihnachtsmarkt. Erfahrungsgemäß nutzen Langfinger das dichte Gedränge aus und mischen sich unter die Menschen. Hier bieten sich ihnen günstige Gelegenheiten, für einen schnellen und unbemerkten Griff in die Hand- oder Jackentasche.

Auf ihren Streifengängen achten die Polizistinnen und Polizisten auch auf potentielle Taschendiebe. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

In diesem Zusammenhang raten wir, machen Sie es Taschendieben schwer, indem Hand- und Umhängetaschen immer verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden. Wertsachen am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper, tragen. Nur so viel Bargeld wie nötig mitnehmen!

Aktuelle Hinweise rund um den Wismarer Weihnachtsmarkt finden sich auf der Internetseite der Hansestadt Wismar unter www.wismar.de

