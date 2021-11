Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unbekannte setzen LKW in Brand - Polizei sucht Zeugen

Zurow (ots)

Bereits am frühen Abend des 20. November 2021 setzten unbekannte Täter das Führerhaus eines LKW in der Ortschaft Rheinstorf bei Zurow in Brand.

Gegen 18:45 Uhr wurde die Wismarer Polizei über den Brand des LKW, der auf dem Gelände eines Autohandels in Rheinstorf abgestellt war, informiert. Bei Eintreffen der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Zurow und Neukloster bereits inmitten der Löscharbeiten.

Der entstandene Schaden an der Zugmaschine liegt schätzungsweise bei 20.000 Euro. Weitere nebenstehende Fahrzeuge wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei Wismar hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere bittet die Kriminalpolizei, den Fahrer eines scheinbar älterern Mercedes Vito mit Doppelachsanhänger sich zu melden. Diese Fahrzeugkombination war am 20. November 2021 gegenüber des Brandortes in einer Bustasche abgestellt. Anzunehmen ist, dass der Fahrer sachdienliche Hinweise zum Brand machen kann, weshalb er gebeten wird, sich als Zeugen zur Verfügung stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell