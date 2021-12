Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Versuchter Diebstahl in der Backsteinstraße

Voltlage (ots)

Die SB-Verkaufshütte für landwirtschaftliche Produkte in der Backsteinstraße war am frühen Dienstagmorgen das Ziel von Kriminellen. Die Täter begaben sich vermutlich gegen 04.20 Uhr in die unverschlossene Hütte und machten sich dort an den Verkaufsautomaten zu schaffen. Möglicherweise wurden die Unbekannten bei der weiteren Tatausführung gestört, denn es blieb letztendlich beim Versuch. Beute machten die Täter nicht. Wem in der betreffenden Nacht in Voltlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, setzt sich bitte mit der Polizeistation Fürstenau in Verbindung. Telefon: 05901-961480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell