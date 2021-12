Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Pedelecs in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einem chinesischen Restaurant am Kamp gerieten am Montagabend zwei Pedelecs ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 17.30 und 19.50 Uhr an den Schlössern der Fahrräder zu schaffen und nahmen die Räder anschließend mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um schwarz-graues Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Pro 500, und ein schwarz-orangefarbenes Pedelec des Herstellers KTM, Modell Macina Style 610. Das 29-Zoll-Rad der Marke Cube ist mit schwarz-weißen Griffen ausgestattet. Das KTM-Fahrrad verfügt über einen 56cm-Rahmen und mattschwarze Schutzbleche. Die Griffe, der Sattel und die Felgen sind schwarz/grau/orange. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

