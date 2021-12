Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht im Schinkel

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag in der Buerschen Straße ereignet hat. Ein schräg gegenüber der Einmündung zur Kölner Straße am Fahrbahnnrand abgestellter blauer BMW der Dreierreihe wurde zwischen 01.15 Uhr und 11.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Hinweise in der Sache bitte an den Unfalldienst der Polizei unter 0541/327-2215.

