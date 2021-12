Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Vorsicht vor falschen Polizeibeamten - aktuell Anrufe mit fingierter Telefonnummer im Stadtgebiet Osnabrück

Osnabrück (ots)

Aus gegebenem Anlass warnt die Osnabrücker Polizei vor Betrügern, die derzeit Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet anrufen. Im Display der Angerufenen erscheint die Telefonnummer 0541/327071, die der offiziellen Rufnummer der Polizei sehr ähnlich ist. Zudem geben die Anrufer vor, Polizeibeamte zu sein. Die Ermittler warnen:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Trauen Sie nicht den angezeigten Nummern im Display Ihres Telefons! - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Dazu zählen auch Geldüberweisungen mittels Geldtransferunternehmen (Moneygram, Western Union, RIA, etc.). - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben oder deponieren Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen/zuvor vereinbarten Orten. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt - in diesem Fall die (echte) Polizei. - Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Nicht weiterleiten lassen, betätigen Sie in keinem Fall die Rückruftaste oder

Wahlwiederholung!

- Selber auflegen, damit das Gespräch beenden und dann die ECHTE Polizei unter der Ortsnummer oder 110 anrufen.

