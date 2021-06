Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken auf dem Rad und im Auto

Kaiserslautern/Mehlingen (ots)

Weil er Schlangenlinien fuhr, hat ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in der Tirolfstraße auf sich gezogen. Die Beamten sahen, wie der Radler in den Geranienweg abbog - sie folgten ihm und unterzogen ihn gegen 19.20 Uhr einer Kontrolle.

Der 38-jährige Mann hatte eine starke Alkoholfahne. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,95 Promille.

Sein Fahrrad musste der Mann deshalb vor Ort stehen lassen und die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 38-Jährigen kommt wegen Trunkenheit im Verkehr eine Strafanzeige zu.

Eine gute Stunde später zog eine Streife auch in Mehlingen einen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr. Der Mann war den Beamten in seinem Auto aufgefallen, weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Sie stoppten den Pkw, um den Fahrer zu verwarnen - dabei rochen sie seine Alkoholfahne. Der Atemtest zeigte einen Wert von 1,0 Promille.

Zur genaueren Bestimmung des Alkoholpegels wurde der 66-Jährige für weitere Tests zur nächsten Dienststelle gebracht. Seine Autoschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt. Dem Mann droht ebenfalls eine Anzeige und möglicherweise auch ein längerer Führerscheinentzug. |cri

