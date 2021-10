Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, B 3 - B 3 aktuell nach Unfall gesperrt

Motorradfahrer schwer verletzt

Achern (ots)

Derzeit ist die B 3 im Bereich der verlängerten Kirchstraße nach einem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen befuhr der Fahrer eines VW kurz nach 7 Uhr den Auffahrtsast zur B 3 und wollte auf die Bundesstraße in Richtung Bühl auffahren. Hierbei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines aus Bühl herannahenden Zweiradlenkers und prallte mit ihm zusammen. Das Motorrad ging infolge der Kollision in Flammen auf und brannte komplett aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern löschten das Fahrzeug ab. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Aufgrund des Berufsverkehrs ist mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell