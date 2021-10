Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Willstätt (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstagmittag gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Hauptstraße nahe des Friedhofs. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher gegen 12 Uhr sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld. Die Ermittlungen zu weiterem Diebesgut laufen aktuell. Ein Nachbar konnte zur Mittagszeit einen Mann und eine Frau beobachten, die Mund-Nasen-Schutz-Masken trugen und sich zügig vom Anwesen in Richtung der Straße "Am Storchenturm" entfernten. Die männliche Person war etwa 180 cm groß, hatte an der Kopfseite graues Haar und eine geflochtene Korbtasche dabei. Die Dame war etwa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß und von korpulenter Statur. Außerdem hatte sie schwarzes schulterlanges Haar und führte eine schwarze Stofftasche mit. Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden mit dem Einbruch in Verbindung stehen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851/893-0 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl zu melden.

