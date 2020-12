Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Vergessener Adventskranz - Brand eines Wohnzimmers

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Eine ältere Dame, 80 Jahre alt, zündete ihre vier Adventskranzkerzen in ihrem Wohnzimmer in der Graf- Eberstein-Straße am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, an und verließ daraufhin das Zimmer. Als sie zurückkam stellte sie fest, dass der Adventskranz brannte. Sie verließ daraufhin das Haus und sprach Passanten an, die die Rettungskräfte verständigten.

Ein aufmerksamer Nachbar versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Bei seinem Eintreffen brannte aber schon das Mobiliar, sodass das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden musste.

Sowohl der Nachbar mit dem Feuerlöscher als auch die Wohnungseigentümerin wurden bei dem Brand leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Die ältere Dame konnte in die Obhut ihrer Familie entlassen werden.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell