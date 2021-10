Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen Missbrauch von Notrufen eingeleitet

Lahr (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend in einer Asylunterkunft in der Rainer-Haungs-Straße, zwei Mal ohne Not den Druckknopf eines Brandmelders aktiviert und somit Alarm ausgelöst zu haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr und Polizei rückten sowohl kurz vor 22:30 Uhr als auch kurz nach 23 Uhr umgehend an und stellten an Ort und Stelle die eingeschlagene Scheibe eines Handruckmelders fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der 29-Jährige als Verursacher des Feuerwehr- und Polizeieinsatz verantwortlich sein. Gegen ihn wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt.

/wo

