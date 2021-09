Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse

Prüm (ots)

Am Donnerstag, den 16.09.2021, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Prüm zu einem Diebstahl aus einer Handtasche. Nach Bezahlung der Einkäufe am Kassenschalter beabsichtigte die 78-jährige Geschädigte den Supermarkt zu verlassen. Hierbei wird ihr im Bereich des Ausgangs durch bisher unbekannte Täter die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Zwei gleichgelagerte Sachverhalte ereignen sich einen Tag später in Hillesheim und Gerolstein. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Aus gegebenen Anlass wird darauf hingewiesen, beim Tätigen Ihrer Einkäufe besonders wachsam zu sein und Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Mitgeführte Taschen sollten geschlossen getragen und vor der Wegnahme gesichert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell