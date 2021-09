Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Leichtkraftradfahrer

Altrich (ots)

Am Samstag den 18.09.2021 kam es in der Ortslage Altrich gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftradfahrer. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte der Pkw Fahrer in einer 30er Zone nach links in die Straße Schneidkaul einfahren. Infolgedessen kam der von rechts kommende 16jährige Fahrer des Kleinkraftrades zu Sturz und rutschte mit dem Leichtkraftrad gegen den Pkw. Hierbei wurde der Führer des Leichtkraftrades schwerverletzt und mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständigenbüro beauftragt.

