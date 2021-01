Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus - Sachbeschädigung an LKW

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 13.01.21, auf Donnerstag, 14.01.21, kam in der Bismarckstraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Durch bislang unbekannte Täter wurde an einem weißen Pritschenwagen die Motorhaube zerkratzt und ein Türgriff beschädigt. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0.

