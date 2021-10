Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streifenwagen beschädigt

Baden-Baden (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Streifenwagen bei einem Einsatz vor einem Gebäude in der Ooser Bahnhofstraße beschädigt. Kurz vor 1.45 Uhr machte eine 47-Jährige auf sich aufmerksam, als sie vor dem Anwesen laut herumschrie. Als die Krawallmacherin von einer Streife des Polizeireviers Baden-Baden des Platzes verwiesen wurde, trat sie gegen die Fahrertür des Polizeiautos. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Den Störenfried erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell