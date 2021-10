Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Frontalzusammenstoß

Rastatt (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen ist unweit des Tunnels Rastatt die L77a derzeit komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Fahrer eines Opel kurz vor 8 Uhr zwischen der Abzweigung Ötigheim und dem Tunnel in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit einem entgegenkommende Volkswagen. Ob möglicherweise Sekundenschlaf zu dem Zusammenstoß geführt haben könnte, wird derzeit geprüft. Die beiden Unfallbeteiligten mussten durch herbeigerufene Helfer der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden durch ebenfalls alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in Krankenhäuser gebracht. Beide wurden schwer verletzt. Der Verkehr wird bis zur endgültigen Räumung der Unfallstelle umgeleitet.

