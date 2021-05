Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Firmenwagen

Borken (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in Borken aus einem Firmenwagen Werkzeug gestohlen. Die Täter gelangten ins Innere des Fahrzeugs, indem sie sich an der Hecktür zu schaffen machten. Die Diebe erbeuteten eine Kettensäge und eine Tigersäge der Marke Stihl, zwei Akkuschrauber und zwei Sägen der Marke Makita, Trennschleifer der Marken Bosch und Makita sowie weiteres Werkzeug und Zubehör. Die Tat ereignete sich an der Straße Lange Dieksken. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell