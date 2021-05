Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecs entwendet

Borken (ots)

Diebe haben in Borken zwei Pedelecs und ein Mountainbike gestohlen. Bei der Beute handelt es sich um ein blau-gelbes und ein blau-grün-schwarzes Elektrofahrrad, jeweils vom Typ Giant Full-E. Sie hatten verschlossen in einer Garage gestanden, in der sich auch das Mountainbike befand. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, auf einem Grundstück am Bösweg. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

