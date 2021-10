Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Brennender Plastikstuhl

Bühl (ots)

Einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei hat Dienstagnacht ein brennender Plastikstuhl in einem Anwesen in der Erlenstraße ausgelöst. Kurz vor 23.30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin im Hausflur den brennenden Stuhl, der zudem mit Kleidungsstücken bedeckt war. In der Folge konnte ein Mitbewohner die Sitzgelegenheit über den Balkon aus dem Gebäude werfen. Die vor Ort eilende Feuerwehr löschte den Brand rechtzeitig, sodass davon keine Gefahr mehr ausging. Nach derzeitige Stand kann die Polizei eine Brandlegung nicht ausschließen, weshalb ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

