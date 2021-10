Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Polizeieinsatz nach mutmaßlichen Knallgeräuschen

Gaggenau (ots)

Nachdem in der Nacht auf Mittwoch im Stadtgebiet ab Mitternacht mehrfach Schüsse und Knallgeräusche unbekannter Herkunft wahrnehmbar waren, kam es gegen 3.15 Uhr "Am Bahnhofsplatz" zu einem Polizeieinsatz. Während der umgehend eingeleiteten Fahndung ergaben sich Hinweise, dass die Schussabgaben mit zwei dunkel gekleideten Personen auf einem hellbraunen Roller in Verbindung stehen könnten. Kurz nach 3 Uhr sichtete eine Streife des Polizeireviers Gaggenau ein Zweirad im Bereich des Reviergebäudes und nahm die Verfolgung auf. Obwohl dem Rollerfahrer und seinem Sozius die Flucht gelang, konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug kurze Zeit später im Bereich "Am Bahnhofsplatz" entdecken. Das Zweirad war vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und weitere Abklärungen ergaben, dass sich der mutmaßliche Rollerfahrer offenbar in dem Gebäude aufhielt. Noch in den frühen Morgenstunden betraten Polizeikräfte das Gebäude und ermittelten einen 25-jährigen Tatverdächtigen. Von dem Mitfahrer fehlt bislang jede Spur. Nun versucht das Polizeirevier Gaggenau herauszufinden, von welchem Gegenstand die Schüsse und Knallgeräusche verursacht wurden. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder Angaben zu dem Roller und den zwei Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 mit dem Polizeirevier Gaggenau in Verbindung zu setzen.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell