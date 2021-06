Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Siebenjähriger bei Unfall leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord am Donnerstagabend, 3. Juni 2021, wurde ein Siebenjähriger leicht verletzt. Der Junge lief an der Uechtingstraße auf die Fahrbahn und stieß dabei mit einem heranrollenden Auto zusammen. Die 50-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer stiegen aus und erkundigten sich bei dem Jungen nach dessen Gesundheitszustand. Weitere Kinder bzw. Jugendliche sagten dem Paar, dass weder Rettungswagen noch Polizei von Nöten seien. Die Kinder verließen den Unfallort, woraufhin auch das Gelsenkirchener Pärchen seinen Weg fortsetzte. Als der Siebenjährige zuhause angekommen war, riefen die Eltern doch einen Rettungswage, der den Jungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus brachte.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell