Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ruhestörung in Bismarck endet mit Ingewahrsamnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Wiederholt musste die Polizei in der Nacht von Donnerstag, 3. Juni 2021, auf Freitag, 4. Juni 2021, zu einer Ruhestörung in Bismarck ausrücken. Zwei beteiligte Personen reagierten aggressiv und wurden schließlich in Gewahrsam genommen. Kurz vor Mitternacht wurden die Beamten das erste Mal wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus in die Bismarckstraße gerufen. Vor Ort trafen sie auf drei Familien. Die Polizisten ermahnten die Personen zur Ruhe und forderten sie dazu auf, das Fenster zum Hof zu schließen, aus dem der Geräuschpegel schallte. Gegen 0.30 Uhr riefen Anwohner allerdings erneut den Notruf und beklagten sich über den anhaltenden Lärm. Erneut wurde die Polizei an der Adresse vorstellig. Der anschließenden wiederholten Aufforderung, dass alle Personen die Wohnung verlassen sollen, die dort nicht wohnen, kam keiner der Angesprochenen nach. Als ein 28-jähriger Anwesender zunehmend aggressiver wurde, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dieser Maßnahme versuchte er sich mit Schlägen zu widersetzen. Da sich auch der 24-jährige Wohnungsbewohner über die gesamte Einsatzzeit hinweg nicht kooperativ zeigte und sich weiterhin nicht ruhig verhielt, wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen.

