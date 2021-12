Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag wurde an der Ecke Möserstraße/Georgstraße eine Fußgängerin von einem Auto angefahren. Der Unfallverursacher beging danach Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr, als eine 21-Jährige aus Richtung Große Straße kommend die Möserstraße über den Zebrastreifen in Gehrichtung Schillerstraße überqueren wollte. Gerade als sie den Fußgängerüberweg betreten wollte, näherte sich aus Richtung Haarmannsbrunnen ein schwarzer Pkw und rollte langsam auf den Zebrastreifen zu. Der Autofahrer gab der Fußgängerin ein Handzeichen und deutete dadurch an, dass die Frau losgehen kann. Das tat die junge Osnabrücker auch, wurde dann aber durch das noch rollende Auto am Bein erfasst. Die Fußgängerin geriet dadurch ins Taumeln und gab dem Autofahrern auch ein Handzeichen, dass dieser anhalten soll. Der kümmerte sich aber nicht um die leichtverletzte Frau und setzte seine Frau in Richtung Wittekindstraße fort. Der Fahrer war ein eher heller Typ, etwa 50 bis 60 Jahre alt und hatte kurze Haare. Sein Auto war schwarz, mittelgroß und viertürig. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell