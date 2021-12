Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - SUV gestohlen

Dissen (ots)

In der Bahnhofstraße, nahe der Gartenstraße, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen hochwertigen Lexus RX450H. Der schwarze Wagen stand in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses, als sich der oder die Täter daran zu schaffen machten und mit dem SUV in unbekannte Richtung flüchteten. Möglicherweise nutzen die Diebe das Fahrzeug noch mit den Originalkennzeichen OS-RR 100. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Pkw geben können, sich zu melden. Telefon 05401/879500.

