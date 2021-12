Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück

Gehrde

Berge: Kupferfallrohre von Kirchen gestohlen

Quakenbrück (ots)

Gleich drei gleichgelagerte Buntmetalldiebstähle ereigneten sich in der vergangenen Woche (08./09. Dezember) im nördlichen Landkreis:

08. Dezember 21 Uhr - 09. Dezember 06 Uhr

Im Tatzeitraum wurden mehrere Fallrohre aus Kupfer von der St. Marien Kirche in der Burgstraße 2 in Quakenbrück entwendet.

09. Dezember 0 bis 18 Uhr

Im Tatzeitraum wurden von der St. Servatius Kirche in Berge, Am Boll 2, etwa 15 m Kupferfallrohr entwendet.

09. Dezember 01:40 Uhr bis 01:50 Uhr

Im Tatzeitraum wurden an der St. Christopherus Kirche in der Langen Straße in Gehrde Kupferfallrohre entwendet. Dazu brachen zwei unbekannte Täter zuvor die Befestigungsschellen auf. Die Täter wurden beobachtet, sie waren maskiert und flüchteten mit einem weißen Kastenwagen. Ein Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden.

Die Polizei Bersenbrück stellt einen Zusammenhang zwischen den Taten her. Auch aus den Bereichen Emsland und Cloppenburg wurden ähnliche Taten bekannt. Die Ermittler der Polizei bitten nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich unter 05439/9690 zu melden. Sollten Täter auf frischer Tat beobachtet werden, sollte die Polizei umgehend über den Notruf 110 verständigt werden.

