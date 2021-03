Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier: Sachbeschädigung an Wahlplakaten "Parteilos Wählen"

Trier (ots)

Am Sonntag, 28.02.2021, gegen 23 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin, dass in Trier Nord, im Bereich der Parkstraße und Herzogenbuscher Straße und in der Avelsbacher Straße insgesamt drei Wahlplakate "Parteilos Wählen" beschädigt wurden. Der oder die unbekannten Täter beschädigten die Wahlplakate mittels Sprühfarbe und klebten auf ein Wahlplakat ein Bild von Joseph Goebbels. Der Tatzeitraum ist bisher noch unklar. Durch die Polizeiinspektion Trier wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu Täter/n oder Tathergang machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Trier unter der 0651/9779-5210 zu wenden.

Ansprechpartner: Zacke, PK'in

Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier Südallee 3 54290 Trier Telefon: 0651/9779-3200 Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell