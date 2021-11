Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - In Firmengebäude eingebrochen (1)

Maikammer (ots)

Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag (27.11. - 28.11.2021, 13 Uhr) über ein Fenster in einen Industriebetrieb an der Steinmühle eingebrochen und haben sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Ermittlungen wurde EDV-Equipment entwendet. In dem Zusammenhang sucht die Polizei vier bislang unbekannte Männer, die sich am frühen Sonntagmorgen in dem Bereich auffällig verhielten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

