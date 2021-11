Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall einfach abgehauen- weinroter Kleinwagen gesucht!

Edenkoben (ots)

Am Samstag, 27.11.2021 um 07:10 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Lkw die Luitpoldstraße in Edenkoben in Richtung Staatsstraße. In Höhe der Rappenstraße fuhr der Fahrer eines weinroten Kleinwagens plötzlich und unvermittelt aus der Rappenstraße in die Staatsstraße ein, ohne die Vorfahrt des Lkw zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch am Lkw Sachschaden in Höhe von 500EUR entstand. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Klosterstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw wurde durch den Unfall im Frontbereich beschädigt, da an der Unfallörtlichkeit Fahrzeugteile aufgefunden wurden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich telefonisch bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per email piedenkoben@polizei.rlp.de.

