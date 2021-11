Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Täterfestnahme nach versuchten Einbruch in Schule

Lingenfeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten drei Personen festgenommen werden, denen ein versuchter Einbruch in die Realschule Plus vorgeworfen wird. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Germersheim befand sich gegen 02:00 Uhr in anderer Sache in der Fahndung, als sie eine dunkelgekleidete junge Frau vor der Realschule Plus in Lingenfeld entdeckte. Im Rahmen einer Personenkontrolle gesellten sich noch zwei junge Männer aus einem Gebüsch heraus zu ihrer weiblichen Begleitung. Während die Beamten in dem Gebüsch eine Sporttasche mit Einbruchswerkzeug auffinden konnten, förderte eine Personendurchsuchung Vermummungsmaterial zutage. An mehreren Türen der Schule konnten frische Hebelmarken festgestellt werden, weshalb alle drei Personen vorläufig festgenommen wurden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war das Trio an den Türen der Schule gescheitert.

