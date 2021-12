Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf/Schwege: Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht

Glandorf (ots)

Am Dienstagabend, zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr, ist ein Trafo-Gebäude des Solar-Parks in der "Greifestraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter drangen gewaltsam in das kleine Bauwerk ein und nahmen aus dem Inneren mehrere Kupferkabel an sich. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute vermutlich in einem Pkw vom Tatort. Die Polizei such nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere in der Zeit zwischen 18.45 und 19.30 Uhr, geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

