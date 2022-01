Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Motorrades mit rosafarbenem Schutzblech sollte am Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr durch eine zivile Streife am Ortseingang Germannsweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Zweiradfahrer missachtete allerdings die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg in Richtung Maubach. Nach dem Ortsende Germannsweiler musste eine Familie mit zwei Kleinkindern in die dortigen Felder ausweichen, um eine Kollision mit dem Motorrad zu verhindern. Letztlich gelang dem Fahrer die Flucht. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses regulär auf ein anderes Zweirad zugelassen ist. Der Fahrer des Kraftrades ist männlich, etwa 20-25 Jahre alt, hat eine korpulente Statur und war mit einer grauschwarzen Engelbert-Strauss-Jacke, einer dunklen Hose und Sneakers bekleidet. Zudem trug er einen dunklen Motorradhelm sowie schwarz-weiße Handschuhe. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Familie, die ausweichen musste, sowie Personen, die Hinweise zum Fahrer geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

