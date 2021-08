Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Baumaschinen gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.08.2021, gegen 12:00 Uhr und dem 23.08.2021, gegen 07:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle am Gehlenweiher in Oppau zwei Rüttelmaschinen und ein Zweistangengehänge. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6.000 Euro.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell