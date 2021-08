Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandschäden im Autoinneren

Ludwigshafen (ots)

Nachdem ein 52-Jähriger am 22.08.2021, gegen 18:00 Uhr, seinen Fiat Lancia am Nordring parkte und versehentlich das Beifahrerfenster einen Spalt offen ließ, musste er am 23.08.2021, gegen 20:00 Uhr feststellen, dass der Fahrzeuginnenraum verrußt war und Brandschäden aufwies. Beifahrersitz und Fahrzeughimmel wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

