Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter PKW-Fahrer streifte am Sonntag (22.08.2021), gegen 22.30 Uhr, beim Vorbeifahren einen geparkten PKW in der Brunhildenstraße. Anschließend fuhr die unbekannte Person davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall. Die Polizei sucht nun eine silberne Limousine, die von der Brundhildenstraße aus in Richtung Bruchwiesenstraße flüchtete. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

