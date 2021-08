Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 23.08.2021, gegen 10:10 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem LKW auf der Straße "An der Kammerschleuse" in Richtung Hafenstraße und bog an der Kreuzung An der Kammerschleuse / Hafenstraße / Parkstraße / Hannelore-Kohl-Promenade nach links in die Hafenstraße ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Parkstraße in Fahrtrichtung "An der Kammerschleuse" und wollte anschließend links in die Hafenstraße abbiegen, um unmittelbar danach rechts in die Kammerschleuse zu fahren. Damit er nicht mit dem LKW zusammenstieß, bremste er stark ab und fiel dadurch zu Boden. Er verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 2.000 Euro.

