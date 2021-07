Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Unbekannte brachen zwischen dem 28.06. und 05.07. in eine Waldhütte auf der Straße "Im Birkenhain" ein. Die Täter verwüsteten die gerade erste renovierte Inneneinrichtung und beschädigten Teile der Außenanlage. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Bereits Anfang Mai war die Waldhütte das Ziel von unbekannten Vandalen. Auch hier zerstörten die Täter große Teile der Einrichtung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell