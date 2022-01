Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Unfallflucht - Versuchter Einbruch - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Mehrere Fenster beschädigt

Zwischen Mittwoch, 22.12.21 und Montag, 03.01.22 wurden an zwei Schulgebäuden in der Friedrichstraße und in der Turnstraße mehrere Scheiben im EG und im 1.OG durch Steinwürfe beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Vandalen erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Tannhausen: Versuchter Einbruch

Ein bislang Unbekannter Einbrecher versuchte zwischen Mittwoch, 25.12.21 und Samstag, 01.01.22 in ein Wohngebäude in der Tannhäuserstraße einzubrechen, indem er erfolglos an einer Terrassentür manipulierte. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001

Lorch: Wartehäuschen beschädigt

Auf etwa 500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein bislang Unbekannter verursachte, als er zwischen Donnerstag und Sonntag die Scheibe eines Buswartehäuschens in der Poststraße einschlug. Es handelt sich hierbei um ein Wartehäuschen direkt am Bahnhof beim Gleis 1. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Aalen: Unfall auf der Autobahn

Die BAB 7 in Fahrrichtung Würzburg befuhr eine 21-jährige VW-Lenkerin am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortigen Schutzplanken. Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Aalen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

An Silvester zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schotterparkplatz auf der Rückseite eines Supermarktes in Richtung der Wilhelm-Merz-Straße. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen geparkten schwarzen VW Golf und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus und hinterließ einen Zettel auf welchem ein falsches Kennzeichen und eine falsche Handynummer notiert waren. Die Polizei bittet deshalb Zeugen des Unfalls sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.

