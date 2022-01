Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brandstiftungen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: In Schulgebäude eingebrochen und Feuer gelegt

Unbekannte verschafften sich am Dienstag, gegen 02:30 Uhr, durch ein eingeworfenes Fenster, Zutritt in ein Schulgebäude in der Galgenbergstraße. Die Täter entzündeten mehrere Papiertücher auf dem Lehrerpult in einem Klassenzimmer, wodurch es zum Brand kam. Durch die starke Hitzeentwicklung gingen mehrere Fensterscheiben in dem Klassenzimmer zu Bruch. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07361/5240 um sachdienliche Hinweise.

Aalen: Brandstiftung in betreutem Wohnheim

Rund 1500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand am Dienstagnacht in einem betreuten Wohnheim in der Hirschbachstraße. Nach ersten Erkenntnissen gelangen Unbekannte auf die Terrasse des Wohnheimes und entzündeten dort die Schutzfolie der dort befindlichen Gartenstühle. Durch die Hitzeentwicklung schmolz ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Rollladen, der infolgedessen aus dem Rollladenkasten brach. Eine Mitarbeiterin bemerkten gegen 01:20 Uhr den Brand und konnte somit ein Übergreifen auf das Haus verhindern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegengenommen.

Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend gegen 20:20 Uhr kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Karlstraße und der Schafgasse. Ein 21-jähriger Fahrer eines VW-Polo befuhr die Karlstraße in Richtung Stadtmitte. Beim Überqueren der Wilhelmstraße in die Schaftgasse missachtete er die Vorfahrt eines 60-jährigen VW-Polo Fahrer, der an der Kreuzung dem Verlauf der Wilhelmstraße nach Aalen folgen wollte. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, seine Mitfahrer sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt.

Aalen: Aufgefahren - 6000 Euro Schaden

Ein Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ereignete sich am Montag gegen 17:20 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 18-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Wasseralfingen. An der Einfahrt zur Eduard-Pfeifer-Straße übersah er, dass eine vor ihm fahrende Fahrschülerin mit dem Fahrschulauto abbiegen wollte, aber aufgrund eines kreuzenden Rollerfahrer anhalten musste, und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Gegen 15:45 Uhr befuhr am Montagnachmittag eine 73-Jährige mit ihrem Ford-Fusion die Neßlauer Straße aus Unterrombach kommend. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW beschädigte an einem angrenzenden Grundstück mehrere Bäume und Sträucher und kam dann hinter einer dort befindlichen Bushaltestelle zum Stehen. Der Fremdschaden am Grundstück wird auf etwa 3000 Euro geschätzt, der Schaden an dem PKW auf etwa 4000 Euro. Die Fahrerin des Ford blieb unverletzt.

Heubach: Bei Warenablieferung beschädigt

Ein 57-Jähriger LKW-Fahrer beschädigte, am Montagmittag gegen 14:27 Uhr, beim Warenabliefern auf einem Supermarktparkplatz in der Gmünder Straße, einen dort geparkten Mazda eines 72-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

