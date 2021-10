Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Zwei E-Bikes vor Restaurant gestohlen

Osnabrück (ots)

Der Restaurantbesuch eins Ehepaars aus Dissen endete am Samstagabend in einer bösen Überraschung. In der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr stahlen unbekannte Täter die abgestellten E-Bikes der Geschädigten. Die schwarzen Räder der Marke "Conway" wurden jeweils mit einem Faltschloss vor einem griechischen Lokal abgeschlossen. Zudem befanden sich auch die Helme (rot und blau) an den Fahrrändern, die die Täter ebenfalls an sich nahmen. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell