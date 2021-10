Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigung an Fensterscheiben in der Johannisstraße - Polizei sucht weitere Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag um 04.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter zwei Schaufensterscheiben in der "Johannisstraße". Der Täter beschädigte die Scheiben nahe der "Goldstraße", indem er mit Glasfalschen dagegen warf oder schlug. Zeugen, die durch einen lauten Knall geweckt wurden und die Polizei verständigten konnten sehen, dass eine männliche Person mit längerem dunklen Mantel die "Goldstraße" in Richtung "Kommenderiestraße" gelaufen sei. Spuren konnten durch die Polizei gefunden und gesichert werden. Weitere Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

