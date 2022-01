Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen, Unfälle & Feuerwehreinsatz

Waiblingen-Beinstein: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde am Dienstagnachmittag die Heckscheibe eines Dacia, der in der Rathausstraße abgestellt war, eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 24-jähriger Ford-Fahrer wollte am Dienstag kurz nach 16 Uhr von der Handwerkerstraße nach rechts in die Karl-Ziegler-Straße abbiegen und übersah hierbei den VW eines 83 Jahre alten Mannes, der die Handwerkerstraße in Richtung Hohenacker entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Auf Lkw aufgefahren

Eine 63-jährige BMW-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 9:45 Uhr die Brückenstraße entlang und bemerkte hierbei nicht, dass der vor ihr fahrende 53-jährige Lkw-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der BMW wurde beim Aufprall erheblich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Winnenden: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandalarmes rückte die Freiwillige Feuerwehr Winnenden am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in die Schloßstraße zum dortigen Klinikum aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich ein Mülleimer brannte, dieser konnte schnell gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Eine Mitarbeiterin, die zunächst versuchte, den Brand zu löschen, wurde vorsorglich behandelt, erlitt nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Verletzungen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

