Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei schwer verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 28. Juli, sind in Warburg zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 7 schwer verletzt worden.

Gegen 09.45 Uhr war eine Autofahrerin auf der Bundesstraße Richtung Warburg unterwegs, die vor der Diemelbrücke links in die Straße Zum Anger abbiegen wollte. Sie musste verkehrsbedingt warten und eine nachfolgende Autofahrerin bremste daher ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Als eine sich dahinter befindende 47-jährige VW Golf-Fahrerin diese Verkehrssituation bemerkte, wich sie nach links aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei stieß sie auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem in Richtung Kassel fahrenden BMW zusammen.

Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten 66-jährigen BMW-Fahrer in eine Klinik. Ein Rettungswagen brachte die Golf-Fahrerin in ein Krankenhaus. Die beiden schwer verletzten Personen stammen aus dem Landkreis Kassel.

Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 22.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B 7 und leitete den Verkehr in Richtung Kassel an der Einmündung Kasseler Straße und in Richtung Warburg an der Abfahrt Kalenberg/ K24 ab. Die Vollsperrung konnte nach zwei Stunden aufgehoben werden. /ell

