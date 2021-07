Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rasante Fahrweise in Höxteraner Innenstadt - Zeugen gesucht

Höxter (ots)

Der Polizei wurden ein beiger Opel Astra Coupé und ein dunkelblauer BMW gemeldet, die in Höxter durch eine rasante Fahrweise aufgefallen waren.

Beide Fahrzeuge waren am Donnerstag, 22. Juli, gegen 20.15 Uhr, auf der Lütmarser Straße stadteinwärts unterwegs, überholten andere Verkehrsteilnehmer, gefährdeten einen entgegenkommenden PKW-Fahrer und missachteten das Rotlicht der Ampel in Höhe der Einmündung Am Papenbrink. Die Autos fuhren von der Lütmarser Straße aus nach links auf die Hochstift-Dichterstraße/ B64 Richtung Holzminden.

Die Polizei bittet gefährdete Verkehrsteilnehmer und auch Zeugen, die Hinweise auf den beigen Opel Astra Coupé mit HX-Kennzeichen und den blauen BMW mit HOL-Kennzeichen geben können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

