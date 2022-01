Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkener in Polizeigewahrsam genommen - Einbrüche - Unfall

Ostalbkreis: (ots)

Aalen-Wasseralfingen: In Polizeigewahrsam genommen

Nachdem ein 46-Jähriger am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr völlig betrunken mehrere Personen in einer Tankstelle in der Wilhelmstraße angepöbelt hatte und sich dann auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber aggressiv verhielt, wurde er letztlich zur Vermeidung weiterer Ordnungsstörungen in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der Mann hatte sich auch geweigert, seine Personalien anzugeben und händigte seinen Ausweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht aus. Zudem habe er zuvor ohne vorliegenden Grund einen Krankenwagen gerufen. Er wollte offenbar von den Einsatzkräften nach Hause gebracht werden, da ihm kalt war.

Aalen: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 27 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend zu. Gegen 17.30 Uhr befuhr er die Bahnhofstraße in Richtung des ZOB. Auf Höhe der Schubartstraße missachtete der 27-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Seat Ibiza, wodurch er zu Boden stürzte. Der 35 Jahre alte Fahrer des Seat blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Ellwangen: Wohnungseinbrüche

Vermutlich zwischen 8.45 und 9.45 Uhr wurde am Mittwochmorgen in der Daimlerstraße in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Der unbekannte Täter nutzte die Gunst der Stunde und stieg während der kurzen Abwesenheit einer Bewohnerin in ein dortiges Wohnhaus ein. Das Haus wurde durchsucht und daraus nach bisherigen Feststellungen aufgefundenes Bargeld und möglicherweise auch Schmuck entwendet. Vermutlich im gleichen Zeitraum wurde in ein nicht bewohntes Nachbarhaus eingebrochen, daraus vermutlich jedoch nichts entwendet. Die beiden Tatobjekte befinden sich entlang einer stark frequentierten Straße, weshalb die Polizei Ellwangen Anwohner, aber auch insbesondere vorbeikommende Passanten bittet, Wahrnehmungen mitzuteilen, die in Tatzusammenhang stehen könnten. Die eingehenden Hinweise werden unter Tel.: 07961/9300 entgegengenommen.

