Polizei Bielefeld

POL-BI: Seitenspiegel von 15 PKW abgetreten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Ein Unbekannter trat am Sonntag, 26.09.2021, mutwillig gegen die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge und beschädigte diese.

Ein Täter trat an zehn, in der Schillerstraße am Fahrbahnrand stehende, PKW die Spiegel an der Beifahrerseite ab. Der Randalierer beschädigte so einen Ford Fiesta, einen Nissan X-Trail, einen 7er BMW, einen Hyundai i20, einen Audi Q3 Sportback, einen Ford KA, einen Peugeot 206, einen Kia Ceed, einen Opel Corsa und einen VW Golf. Gegen 08:20 Uhr meldete sich ein Anwohner der Schillerstraße bei der Polizei und erstattete Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung.

Eine Anwohnerin informierte später die Polizei, dass sie gegen 02:30 Uhr ein lautes Geräusch von der Straße wahrgenommen und aus dem Fenster geschaut hatte. Sie hatte eine Person gesehen, die gegen den Seitenspiegel der Beifahrerseite eines roten PKW trat.

Die Zeugin konnte den männlichen Täter als circa 180 cm groß, lange und schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, schwarzem Pullover und schwarzer Jeans, beschreiben.

Gegen 09:20 Uhr informierte ein Passant die Polizei über weitere abgetreten Außenspiegel in der Murnaustraße. Hier wurden fünf PKW beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

