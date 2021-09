Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher benutzt Vorschlaghammer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - An der Hauptstraße hat ein Passant am Samstag, 25.09.2021, einen Einbrecher angesprochen, der mit einem Vorschlaghammer versuchte, ein Schaufenster eines Juweliergeschäfts einzuschlagen.

Gegen 23:35 Uhr war ein 45-jähriger Bielefelder als Fußgänger in Nähe der Einmündung Wikingerstraße an der Hauptstraße unterwegs. Er beobachtete einen Mann, der mit einem Vorschlaghammer gegen eine Schaufensterscheibe schlug. Als der Passant den Einbrecher ansprach, flüchtete der Ertappte in Richtung Artur-Ladebeck-Straße.

Die Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand. Aus der Auslage des Juweliergeschäfts wurde nichts erbeutet. Die Fahndung der Polizei führte nicht auf die Spur des gesuchten Einbrechers.

Der Zeuge beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann hatte eine kräftige bis korpulente Statur und eine Größe von 160 cm bis 170 cm. Er trug eine Kopfbedeckung - die einem Kopftuch ähnelte - und eine grüne Jacke.

Hinweise zu bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

