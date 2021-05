Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Neun Häuser mit Graffitis beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagnachmittag und dem gestrigen Dienstagmorgen im Kasseler Stadtteil Wesertor neun Hausfassaden mit Graffitis besprüht und damit einen Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Taten in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 11:00 Uhr. Vermutlich hatten die Täter aber im Schutz der Dunkelheit agiert. Sie beschmierten offenbar wahllos insgesamt neun Hausfassaden in der Gartenstraße und Ysenburgstraße, allesamt zwischen Josephstraße, Weserstraße und Sodensternstraße. Die großflächigen und teilweise mehrere Meter breiten Graffitis mit verschiedenen Schriftzügen in roter Farbe nehmen inhaltlich Bezug auf die Corona-Beschränkungen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Personen im Bereich Gartenstraße/ Ysenburgstraße gesehen haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell